Pochettino: “Sergio Ramos soffre quando non gioca. Vi spiego come sta Navas” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro l’Angers: “Keylor Navas non è ancora tornato. Sarà esaminato al suo ritorno. Abbiamo parlato con lui, era desolato. Speriamo che sia uscito più per precauzione che altro”. Il 34enne, secondo i media costaricani, si è infortunato all’adduttore destro e dopo l’intervallo non è più tornato in campo. Quasi certo, dunque, l’impiego di Donnarumma per la terza gara consecutiva da titolare. Sulle condizioni di Sergio Ramos: “Continuerà gli allenamenti individuali sotto il controllo dello staff medico per altri 10 giorni con l’obiettivo di tornare in gruppo presto. Non ho dubbi che tornerà al suo miglior livello. Certo a un calciatore piace sempre giocare, lui soffre molto, ma ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mauricio, tecnico del PSG, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro l’Angers: “Keylornon è ancora tornato. Sarà esaminato al suo ritorno. Abbiamo parlato con lui, era desolato. Speriamo che sia uscito più per precauzione che altro”. Il 34enne, secondo i media costaricani, si è infortunato all’adduttore destro e dopo l’intervallo non è più tornato in campo. Quasi certo, dunque, l’impiego di Donnarumma per la terza gara consecutiva da titolare. Sulle condizioni di: “Continuerà gli allenamenti individuali sotto il controllo dello staff medico per altri 10 giorni con l’obiettivo di tornare in gruppo presto. Non ho dubbi che tornerà al suo miglior livello. Certo a un calciatore piace semprere, luimolto, ma ...

