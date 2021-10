“Non dovevi farlo”. Bufera su Vanessa Incontrada: “Il tradimento è una brutta cosa” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Tapiro insensatamente consegnato alla star di Non è la Rai ha fatto indignare numerosi colleghi, che in queste ultime ore hanno sentito il il dovere morale di mostrare sostegno nei riguardi di Ambra Angiolini. Valerio Staffelli e Striscia la notizia sono stati criticati in rete. In difesa della 44enne anche Selvaggia Lucarelli, durissima con Vanessa Incontrada. La giornalista nonché giurata di Ballando con le stelle, che ha appena lasciato il Fatto Quotidiano per nuovi orizzonti, si è letteralmente scagliata contro Vanessa Incontrada dandole dell’ipocrita. La neo-conduttrice di Striscia la notizia non pare aver battuto ciglio durante la consegna del Tapiro ad Ambra Angiolini, servizio criticato anche da Jolanda Renga. Ambra Angiolini, polemica su Vanessa Incontrada e ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Tapiro insensatamente consegnato alla star di Non è la Rai ha fatto indignare numerosi colleghi, che in queste ultime ore hanno sentito il il dovere morale di mostrare sostegno nei riguardi di Ambra Angiolini. Valerio Staffelli e Striscia la notizia sono stati criticati in rete. In difesa della 44enne anche Selvaggia Lucarelli, durissima con. La giornalista nonché giurata di Ballando con le stelle, che ha appena lasciato il Fatto Quotidiano per nuovi orizzonti, si è letteralmente scagliata controdandole dell’ipocrita. La neo-conduttrice di Striscia la notizia non pare aver battuto ciglio durante la consegna del Tapiro ad Ambra Angiolini, servizio criticato anche da Jolanda Renga. Ambra Angiolini, polemica sue ...

