Milan, Pioli sa come sostituire Theo Hernandez! (Di giovedì 14 ottobre 2021) La sosta delle Nazionali è sempre una forte preoccupazione per i club con il rischio infortuni o contagin da Covid che aumenta e non poco. In questa occasione la Dea Bendata ha voluto punire il Milan che dovrà fare a meno per due mesi di mike maignan ma non solo. Infatti, durante la Nations League, Theo Hernandez è risultato positivo al Covid e quindi non ci sarà per la partita con il Verona. Calabria Milan VeronaPioli, però, sembra aver già trovato la soluzione. Infatti il mister ex Lazio potrebbe schierare come terzino sinistro Calabria e far scalare Saelaemakers sulla linea dei difensori. LEGGI ANCHE: Napoli-Torino, grosso dubbio di formazione per Spalletti! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 14 ottobre 2021) La sosta delle Nazionali è sempre una forte preoccupazione per i club con il rischio infortuni o contagin da Covid che aumenta e non poco. In questa occasione la Dea Bendata ha voluto punire ilche dovrà fare a meno per due mesi di mike maignan ma non solo. Infatti, durante la Nations League,Hernandez è risultato positivo al Covid e quindi non ci sarà per la partita con il Verona. CalabriaVerona, però, sembra aver già trovato la soluzione. Infatti il mister ex Lazio potrebbe schierareterzino sinistro Calabria e far scalare Saelaemakers sulla linea dei difensori. LEGGI ANCHE: Napoli-Torino, grosso dubbio di formazione per Spalletti! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

