L'Italia è leader in Europa per le esenzioni fiscali ai calciatori stranieri (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - L'Italia è uno dei Paesi europei che incentiva di più l'arrivo dall'estero dei grandi calciatori professionisti attratti da un regime fiscale che garantisce loro un'esenzione pari al 50 per cento sulla base imponibile. È quanto emerge dallo studio intitolato “Tassare il calcio professionistico nell'Ue” pubblicato dal Parlamento europeo e richiesto dalla commissione Questioni fiscali dell'Eurocamera. Il documento offre un'analisi comparativa sui regimi fiscali nei sette Paesi Ue che ospitano le principali competizioni calcistiche: Italia, Spagna, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo. I regimi di esenzione fiscale applicati da alcuni Paesi Ue “consentono ai calciatori (e indirettamente ai club) di godere di una parte del loro stipendio esente da tasse” e quindi “di ... Leggi su agi (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - L'è uno dei Paesi europei che incentiva di più l'arrivo dall'estero dei grandiprofessionisti attratti da un regime fiscale che garantisce loro un'esenzione pari al 50 per cento sulla base imponibile. È quanto emerge dallo studio intitolato “Tassare il calcio professionistico nell'Ue” pubblicato dal Parlamento europeo e richiesto dalla commissione Questionidell'Eurocamera. Il documento offre un'analisi comparativa sui regiminei sette Paesi Ue che ospitano le principali competizioni calcistiche:, Spagna, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo. I regimi di esenzione fiscale applicati da alcuni Paesi Ue “consentono ai(e indirettamente ai club) di godere di una parte del loro stipendio esente da tasse” e quindi “di ...

