Joe & Mac tornerà con un remake per PC e console il prossimo anno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un remake del classico retrò Joe & Mac: Caveman Ninja sarà lanciato su console e PC nel 2022. Questa versione "rifatta" ed espansa dell'originale arcade del 1991 è stata sviluppata da Mr. Nutz Studio, lo sviluppatore di Asterix & Obelix: Slap Them All!, e sarà pubblicata da Microids.

