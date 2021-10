Advertising

fattoquotidiano : Sottomarino nucleare della marina americana ha un incidente nel Mar Cinese Meridionale: lo scontro con un “oggetto… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Incidente nel lucchese, feriti due giovani paracadutisti durante un addestramento - leggoit : Incidente nel lucchese, feriti due giovani paracadutisti durante un addestramento - DaddyArly : Anni fa un tizio fece incidente con una moto nel mio quartiere, lo vidi e chiesi ai miei di chiamare i soccorsi! Do… - infoitinterno : Incidente mortale nel trapanese, indagini per ricostruire la dinamica -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente nel

Da chiarire le cause dell', avvenuto durante una normale attività di addestramento presso la zona di lancio, che i militari chiamano ' Nella ' e si trova lungo la via Bientinese. Sul posto ...Anche la presidenza del Consiglio dei ministri ha deciso ieri di costituirsi parte civile... Il secondo depistaggio è l'stradale. Poi indicare Giulio come sospetto, dire che era una spia. ...Il dramma si era consumato nel marzo del 2013 ad Alvignanello: secondo una prima ricostruzione, la vittima era a bordo di una Fiat Punto condotta dall'imputata, con lei la sorella ed un'altra nonna. E ...Pauroso incidente stradale in via Delle Vigne a Porto Torres. Nella carambola sono rimaste coinvolte due auto, finite fuori strada ma fortunatamente nessun ferito grave. Secondo una prima ricostruzion ...