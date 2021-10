Green pass, i possibili disagi nel trasporto pubblico città per città: a Milano taglio del 4% di tram e bus, 27 treni soppressi in Piemonte (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alcune aziende avvisano già che saranno soppresse corse e treni, altre si dicono certe che qualche disagio ci sarà ma limitato, altre garantiscono la piena operatività del servizio. Il trasporto pubblico locale si avvicina al giorno dell’introduzione del Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro con diversi timori per la tenuta del sistema, dovuta soprattutto agli autisti che hanno deciso di non vaccinarsi e non hanno intenzione di sottoporsi ai tamponi per poter svolgere la propria mansione. Ecco tutte le situazioni note, così come comunicate dalle stesse aziende o dalle Regioni. Milano – L’Atm ha comunicato che sono 272 i lavoratori che hanno dichiarato la loro non disponibilità a rispettare l’obbligo di presentazione del Green ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alcune aziende avvisano già che saranno soppresse corse e, altre si dicono certe che qualcheo ci sarà ma limitato, altre garantiscono la piena operatività del servizio. Illocale si avvicina al giorno dell’introduzione delobbligatorio sui luoghi di lavoro con diversi timori per la tenuta del sistema, dovuta soprattutto agli autisti che hanno deciso di non vaccinarsi e non hanno intenzione di sottoporsi ai tamponi per poter svolgere la propria mansione. Ecco tutte le situazioni note, così come comunicate dalle stesse aziende o dalle Regioni.– L’Atm ha comunicato che sono 272 i lavoratori che hanno dichiarato la loro non disponibilità a rispettare l’obbligo di presentazione del...

