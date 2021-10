Di Battista si fa il suo partito, ecco chi sarà il numero due: il punto più basso raggiunto dalla politica? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alessandro Di Battista pensa alla nascita di un nuovo movimento. E l'ex grillino pianifica il suo tour assieme all'ex sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, per parlare del caso Monte dei Paschi (dovrebbe partire da Siena a fine ottobre). Insomma, con Villarosa potrebbe nascere un nuovo soggetti politico. "Vuole riassaporare le piazze. Oltre alle banche, parlerà di conflitto di interessi, antimafia, lotta alle disuguaglianze", scrive la Stampa. "Se ci saranno 40 persone in piazza, ne prenderò atto, ma se saranno in 400, allora dovrò assumermi responsabilità diverse". Un tour che porterà in diverse città italiane, oltre che a Siena, insieme ad altri attivisti che lo accompagneranno di volta in volta. A Veronica Gentili a Controcorrente , su Rete 4, domenica sera 10 ottobre, ha detto: "Partirò nelle prossime settimane, organizzerò delle tappe per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alessandro Dipensa alla nascita di un nuovo movimento. E l'ex grillino pianifica il suo tour assieme all'ex sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, per parlare del caso Monte dei Paschi (dovrebbe partire da Siena a fine ottobre). Insomma, con Villarosa potrebbe nascere un nuovo soggetti politico. "Vuole riassaporare le piazze. Oltre alle banche, parlerà di conflitto di interessi, antimafia, lotta alle disuguaglianze", scrive la Stampa. "Se ci saranno 40 persone in piazza, ne prenderò atto, ma se saranno in 400, allora dovrò assumermi responsabilità diverse". Un tour che porterà in diverse città italiane, oltre che a Siena, insieme ad altri attivisti che lo accompagneranno di volta in volta. A Veronica Gentili a Controcorrente , su Rete 4, domenica sera 10 ottobre, ha detto: "Partirò nelle prossime settimane, organizzerò delle tappe per ...

