Delirio di Letta: attacca la Meloni per difendere Lamorgese. E Salvini: «Ministro non all’altezza» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ventre a terra a difesa di Lucia Lamorgese. Una via obbligata per Enrico Letta in vista della scampagnata a Roma di sabato prossimo. La Cgil l’ha indetta come risposta all’assalto di Forza Nuova alla propria sede nazionale. Al contrario, il segretario del Pd vuole ricavarne uno spot per il ballottaggio in favore del sempregrigio Roberto Gualtieri. Anche a costo di di dover difendere l’indifendibile, cioè la ministra Lamorgese. «È evidente – premette infatti Letta – che sulla gestione dell’ordine pubblico ci sono stati dei problemi e delle falle. Ma gli attacchi della Meloni – aggiunge – sono assolutamente strumentali, è un modo per coprire quello che è accaduto. E soprattutto è un modo per coprire l’assunzione di responsabilità». Il leader dem pensa alla scampagnata-spot di sabato Ci ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ventre a terra a difesa di Lucia. Una via obbligata per Enricoin vista della scampagnata a Roma di sabato prossimo. La Cgil l’ha indetta come risposta all’assalto di Forza Nuova alla propria sede nazionale. Al contrario, il segretario del Pd vuole ricavarne uno spot per il ballottaggio in favore del sempregrigio Roberto Gualtieri. Anche a costo di di doverl’indifendibile, cioè la ministra. «È evidente – premette infatti– che sulla gestione dell’ordine pubblico ci sono stati dei problemi e delle falle. Ma gli attacchi della– aggiunge – sono assolutamente strumentali, è un modo per coprire quello che è accaduto. E soprattutto è un modo per coprire l’assunzione di responsabilità». Il leader dem pensa alla scampagnata-spot di sabato Ci ...

