Concorso straordinario, riammessi in prima fascia GPS docenti di graduatoria non pubblicata entro scadenza domanda (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Tar Lazio sede di Roma ha accolto in via cautelare il ricorso patrocinato dall’avv. Lavinia Mensi presentato da alcuni docenti iscritti alla UIL SCUOLA LIVORNO, vincitori del Concorso straordinario 2020, che si erano visti esclusi dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno a causa della mancata pubblicazione della graduatoria finale entro i termini di inoltro della domanda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Tar Lazio sede di Roma ha accolto in via cautelare il ricorso patrocinato dall’avv. Lavinia Mensi presentato da alcuniiscritti alla UIL SCUOLA LIVORNO, vincitori del2020, che si erano visti esclusi dagli elenchi aggiuntivi alla IGPS dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno a causa della mancata pubblicazione dellafinalei termini di inoltro della. L'articolo .

