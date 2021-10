Tutela dell’ambiente in Costituzione, ok dalla Camera: “Un grande passo” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le parlamentari dem di Bergamo Elena Carnevali e Leyla Ciagà commentano con grande soddisfazione il va libera della Camera alla proposta di legge costituzionale per l’inserimento in Costituzione del principio di Tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi accanto alla già prevista Tutela del paesaggio e del patrimonio artistico. Il testo era stato già approvato in Senato. Trattandosi di una modifica costituzionale, serve un nuovo sì da parte di entrambe le Assemblee. “Un grande passo verso il traguardo, di cui siamo fiere. Finalmente con il primo voto conforme – afferma la deputata Elena Carnevali – si riconosce la dignità costituzionale alla Tutela dell’ambiente e degli animali, della biodiversità e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le parlamentari dem di Bergamo Elena Carnevali e Leyla Ciagà commentano consoddisfazione il va libera dellaalla proposta di legge costituzionale per l’inserimento indel principio di, della biodiversità e degli ecosistemi accanto alla già previstadel paesaggio e del patrimonio artistico. Il testo era stato già approvato in Senato. Trattandosi di una modifica costituzionale, serve un nuovo sì da parte di entrambe le Assemblee. “Unverso il traguardo, di cui siamo fiere. Finalmente con il primo voto conforme – afferma la deputata Elena Carnevali – si riconosce la dignità costituzionale allae degli animali, della biodiversità e ...

Advertising

M5S_Camera : Il voto per l’inserimento della tutela dell’ambiente e degli animali tra i Principi fondamentali della nostra Costi… - Roberto_Fico : Il voto di @Montecitorio sull’inserimento della tutela dell’#ambiente in #Costituzione è un segnale politico import… - F_DUva : Ottimo l'ok della Camera al testo di riforma proposto dal @Mov5Stelle per l'inserimento della tutela dell'ambiente… - ClaudioScarnat0 : RT @bragachiara: La tutela dell’ambiente entra nei principi fondamentali della nostra Costituzione. Un passo decisivo , che mette finalment… - PaoloFamoso1 : RT @AzzolinaLucia: Alla Camera dei Deputati abbiamo approvato il disegno di legge che introduce la tutela dell’ambiente e degli animali nel… -