Scontri No Green Pass, tensione Meloni-Lamorgese al question time: “Nessun arresto per evitare rischi”. La leader di FdI: “Lei ci riporta a anni bui, scontri permessi” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La ministra: «Lo scioglimento di Forza Nuova è tema complesso e delicato. Il governo attende magistratura e Parlamento». La leader d Fdi: «E’ stato calcolo siamo tornati alla strategia della tensione» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La ministra: «Lo scioglimento di Forza Nuova è tema complesso e delicato. Il governo attende magistratura e Parlamento». Lad Fdi: «E’ stato calcolo siamo tornati alla strategia della

Advertising

MediasetTgcom24 : Scontri Green pass, Lamorgese: rischi se si bloccava Castellino #lamorgese - ilfoglio_it : Sabato il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino non sarebbe dovuto stare sul palco No green pass a incit… - Paolo_Bargiggia : Ma la Lamorgese vende gelatoi o fa il Ministro dell'Interno? Ci è o ci fa? Per me tutte e due le cose. E certo non… - g69landi : RT @Paolo_Bargiggia: Ma la Lamorgese vende gelatoi o fa il Ministro dell'Interno? Ci è o ci fa? Per me tutte e due le cose. E certo non è u… - Pamelitanaa : RT @La7tv: #nonelarena Scontri no green pass, la testimonianza di un manifestante: 'Una camionetta della polizia impazzita verso i manifest… -