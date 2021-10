Red Bull - Mercedes, è una guerra di nervi Sospetti sul motore dopo l'exploit di Bottas (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'accusa del team principal Horner: "Power unit poco modificabile ma ora hanno una velocità super" di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'accusa del team principal Horner: "Power unit poco modificabile ma ora hanno una velocità super" di LEO TURRINI

Advertising

jonathan_savero : RT @10emme_: Ma non ho capito quindi il newcastle sarà il nostro red bull salisburgo? - 10emme_ : RT @10emme_: Ma non ho capito quindi il newcastle sarà il nostro red bull salisburgo? - FormulaPassion : #F1 | #Horner vuole mettere pressione sui campioni in carica - martinsslf7 : Desce whisky e red Bull,paz na otto?? - scommesse_it : La battaglia del sospetto: Red Bull accusa Mercedes di barare sul motore -