Nba | Dan Peterson si scaglia contro Irving | “Non è affidabile | è un terrapiattista…”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “è un giocatore dal talento spaziale, geniale, però bisogna saper stare al mondo e col suo comportamento dimostra ancora una volta di non essere”. Dan, ex allenatore tra le altre di Virtus Bologna e Olimpia Milano, commenta così all’Adnkronos la decisione dei Brooklyn Nets di mettere fuori squadra il giocatore che si rifiuta di fare il vaccinoil Covid. “Condivido la ferma posizione dei Nets che stanno pensando a soluzioni per rimpiazzarlo durante tutta la stagione, ormai i giocatori non vaccinati in Nba sono veramente pochi -prosegue-. Io personalmente andrò oggi pomeriggio a fare la terza dose. Tornando ai suoi comportamenti non sono una novità, basti pensare al fatto che è un sostenitore del terrapiattismo, e non aggiungo altro”. ...

Peterson, ex allenatore tra le altre di Virtus Bologna e Olimpia Milano, commenta così all'... ormai i giocatori non vaccinati in Nba sono veramente pochi - prosegue Peterson - . Io personalmente ...