Milano, la nomina di Tancredi all'Urbanistica "in contrasto" con una delibera Anac del 2018: "Dirigente d'area non può diventare assessore" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nemmeno una settimana ed ecco le prime grane per la giunta di Milano guidata da Beppe Sala. Il nuovo assessore all'Urbanistica del Comune, Giancarlo Tancredi, si trova in una situazione di incompatibilità, almeno stando a una delibera dell'Anac del 2018. Il 24 gennaio di tre anni fa, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, guidata oggi da Giuseppe Busia e all'epoca da Raffaele Cantone, sancì "la sussistenza di una situazione di incompatibilità tra l'incarico di responsabile di area in un ente locale e quello di assessore in un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti". Nella delibera l'Anac non fa mai riferimento né alle espressioni "dimissioni" né "aspettativa non retribuita", come discrimine per poter ...

