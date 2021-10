"Le Iene" e il seno "magico" di Valentina Persia

Advertising

courage__live : RT @redazioneiene: Le sue protesi al seno attirano gli uomini con gli ormoni? Con @Stefano_Corti85 abbiamo fatto piombare Valentina Persia… - benjamn_boliche : RT @redazioneiene: Le sue protesi al seno attirano gli uomini con gli ormoni? Con @Stefano_Corti85 abbiamo fatto piombare Valentina Persia… - redazioneiene : Le sue protesi al seno attirano gli uomini con gli ormoni? Con @Stefano_Corti85 abbiamo fatto piombare Valentina Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene seno

Dituttounpop

Nella seconda puntata de 'Le' è stato mandato in onda lo scherzo realizzato a Valentina Persia . La comica romana, finalista all''Isola dei Famosi', ha deciso a 50 anni di rifarsi il. A orchestrare tutto è stato Stefano ...Lo scherzo de Leè davvero pesante. Stavolta, la comica ed ex concorrente dell' Isola dei famosi perde le staffe e s'infuria. Tutto per colpa di una protesi alche, nello scherzo messo in ...Lo scherzo alla comica e finalista dell'Isola è andato in onda nella seconda puntata del programma condotto da Nicola Savino, accompagnato per l'occasione da Rocio Munoz Morales ...SCHERZO. Valentina Persia, lo scherzo de Le Iene: le protesi al seno con i ferormoni Le Iene convincono la comica che le sono state impiantate per errore delle protesi speciali ...