Juve Roma, Benatia: «Tifo per entrambe. Ad Allegri serve tempo» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Medhi Benatia, doppio ex della partita, ha analizzato la sfida tra Juventus e Roma in programma domenica sera Medhi Benatia, ex di Juventus e Roma, a Repubblica si è soffermato sul match di domenica sera all'Allianz Stadium. Juve-Roma – «Lo dico subito, io faccio il Tifo per entrambe, quindi se mi chiede un pronostico, le rispondo che finisce 1-1. Diplomazia a parte, questa partita non avrà un valore diverso da quello che ha ogni anno. Sarà come sempre un match importante tra due piazze importanti in Italia. La Juve non sta attraversando bel periodo, probabilmente perché riparte da un ciclo nuovo e bisogna dare un po' di tempo alla squadra e ad Allegri, che ...

