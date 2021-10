Eventi e scadenze del 13 ottobre 2021 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Lunedì 11/10/2021Appuntamenti: Meeting annuale IIF 2021 – Il Meeting annuale dell’Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l’innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull’economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (fino a venerdì 15/10/2021) Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale 2021 – Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2021, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Lunedì 11/10/Appuntamenti: Meeting annuale IIF– Il Meeting annuale dell’Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza digitale e l’innovazione, le prospettive normative globali e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull’economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (fino a venerdì 15/10/) Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting annuale– Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, ...

Advertising

Unindustria_NA : Il Gruppo Giovani Imprenditori e Assoholding organizzano “La #Holding come strumento di pianificazione del passaggi… - newsfinanza : Eventi e scadenze del 12 ottobre 2021 - mr_andxx : Eventi e scadenze del 12 ottobre 2021 - juanmjm : RT @Borsapretporter: Nei Forum preferiscono fare il mio contrario,ovvero spostarsi dalle scadenze brevi alle lunghe Il futuro non lo conosc… - Carlo_sfd : RT @Borsapretporter: Nei Forum preferiscono fare il mio contrario,ovvero spostarsi dalle scadenze brevi alle lunghe Il futuro non lo conosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Eventi scadenze Eventi e scadenze del 13 ottobre 2021 Lunedì 11/10/2021 Appuntamenti : Meeting annuale IIF 2021 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza ...

Nuovo libro del presidente turkmeno: promuove la 'felicità' di Stato ...I dirigenti delle varie regioni sono a loro volta incaricati di organizzare presentazioni ed eventi ... su varie tematiche, le cui edizioni si susseguono con scadenze sistematiche, soprattutto in ...

Eventi e scadenze del 13 ottobre 2021 Teleborsa Alluvione dicembre 2020 Un mese per le domande I cittadini e le aziende che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio modenese nel dicembre 2020 hanno tempo fino a giovedì 11 novembre per presentare domand ...

Superbonus, Cni: l'incentivo genera valore, spostare la scadenza almeno al 2026 Studio del consiglio nazionale degli ingegneri: nel 2021 gli incentivi contribuiranno alla formazione di oltre 12 miliardi di Pil e attiveranno ...

Lunedì 11/10/2021 Appuntamenti : Meeting annuale IIF 2021 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà in streaming. Sarà focalizzato sulla finanza sostenibile, la finanza ......I dirigenti delle varie regioni sono a loro volta incaricati di organizzare presentazioni ed... su varie tematiche, le cui edizioni si susseguono consistematiche, soprattutto in ...I cittadini e le aziende che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio modenese nel dicembre 2020 hanno tempo fino a giovedì 11 novembre per presentare domand ...Studio del consiglio nazionale degli ingegneri: nel 2021 gli incentivi contribuiranno alla formazione di oltre 12 miliardi di Pil e attiveranno ...