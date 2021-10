“Christian” | la serie con Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) In concorso al Cannes Tra le produzioni in concorso al Festival dellaCannes, c’è anche ““, produzione Sky e Lucky Red che arriverà a gennaio 2022 su Sky e in streaming su NOW. È un supernatural – crime dramacon con il vincitore del David di Donatello(Dogman) protagonista nel ruolo dello scagnozzo di un boss della Roma di periferia a cui compaiono all’improvviso delle stimmate. UnaSky Original in sei episodi diretti da Stefano Lodovichi – anche produttore creativo – e Roberto Saku Cinardi. Accanto anel cast: Silvia D’Amico nei panni di Rachele, una ragazza problematica vicina a; Francesco Colella interpreta Tomei, il veterinario del quartiere che ...