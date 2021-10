Badminton | Thomas & Uber Cup Finals Aarhus 2021 | giornata perfetta per la Thailandia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Continua in Danimarca in quel dilaCup, importante torneo a squadre diche può essere paragonato al Mondiale. Il quinto giorno di sfide ha visto nove incontri, cinque al maschile e quattro femminile. Iniziamo dallaCup con i successi netto acuto dellaper 5 a 0 sull’India (Gruppo A). Gli asiatici non sono stati gli unici ad imporsi quest’oggi senza lasciare scampo ai rispettivi rivali. L’Egitto ha trionfato per 5 a 0 su Tahiti (Gruppo C), mentre la Corea ha vinto per 5 a 0 sul Taipei Cinese (Gruppo C). Molto più interessante la sfida tutta europea tra Spagna e Scozia (Gruppo B), partita che si è svolta questo pomeriggio. Le iberiche hanno avuto la meglio sulle scozzesi che nell’ultimo match si sono arrese con il ...

Gruppo C India - Polinesia Francese (Tahiti) 5 - 0 Cina - Paesi Bassi 5 - 0 Gruppo D Malesia - Canada 5 - 0 Giappone - Inghilterra non disputata per forfait Inghilterra UBER CUP Nel Gruppo B successi ...