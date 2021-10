Un posto al sole, spoiler: una drammatica scoperta (Di martedì 12 ottobre 2021) Un posto al sole regalerà ancora emozioni e colpi di scena al pubblico di Rai 3, come rivelano gli spoiler. Al centro dei riflettori ci sarà ancora Silvia con la sua crisi matrimoniale. La donna, infatti, trascurata per settimane da Michele, ha iniziato a frequentare Giancarlo Todisco, un cliente del Vulcano che si è invaghito di lei e, giorno dopo giorno, ha capito di non poter fare a meno di lui intraprendendo una relazione con l'uomo. Dopo un po', però, Michele ha capito di aver trascurato la moglie e ha deciso di provare a riconquistarla, ignaro della relazione clandestina da lei cominciata. A quel punto, la Graziani si è letteralmente ritrovata a portare avanti una doppia vita, divisa tra il rapporto con Michele e la tresca con Giancarlo. Il giornalista, però, insospettito dalle bugie della consorte, ha deciso di indagare e ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 12 ottobre 2021) Unalregalerà ancora emozioni e colpi di scena al pubblico di Rai 3, come rivelano gli. Al centro dei riflettori ci sarà ancora Silvia con la sua crisi matrimoniale. La donna, infatti, trascurata per settimane da Michele, ha iniziato a frequentare Giancarlo Todisco, un cliente del Vulcano che si è invaghito di lei e, giorno dopo giorno, ha capito di non poter fare a meno di lui intraprendendo una relazione con l'uomo. Dopo un po', però, Michele ha capito di aver trascurato la moglie e ha deciso di provare a riconquistarla, ignaro della relazione clandestina da lei cominciata. A quel punto, la Graziani si è letteralmente ritrovata a portare avanti una doppia vita, divisa tra il rapporto con Michele e la tresca con Giancarlo. Il giornalista, però, insospettito dalle bugie della consorte, ha deciso di indagare e ...

