Soleil smaschera Sophie e Corona? “Ha detto che dovevi provarci con Manuel” (Di martedì 12 ottobre 2021) Durante un confronto con Sophie, l’italo-americana Sorge ha citato Fabrizio Corona poiché sarebbe artefice dei “teatrini” al GF Vip 6 E’ guerra aperta tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due da amiche sono passate a non sopportarsi più all’inteno della casa del GF Vip 6 a causa di un uomo: Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo infatti pare che abbia stretto un rapporto di amicizia con Sophie, tanto che avrebbe fatto ingelosire la Sorge. La bella italo-americana però ha assicurato di non provare minimamente interesse per Gianmaria ed è contenta che sia avvicinato alla Codegoni, poiché lo reputa molto simile a lei. Ma ci sarebbe in realtà ben altro. Lunedi 11 ottobre 2021, Soleil e Sophie si sono confrontate durante la puntata del GF Vip 6 per discutere animatamente. A ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 12 ottobre 2021) Durante un confronto con, l’italo-americana Sorge ha citato Fabriziopoiché sarebbe artefice dei “teatrini” al GF Vip 6 E’ guerra aperta traSorge eCodegoni. Le due da amiche sono passate a non sopportarsi più all’inteno della casa del GF Vip 6 a causa di un uomo: Gianmaria Antinolfi. Quest’ultimo infatti pare che abbia stretto un rapporto di amicizia con, tanto che avrebbe fatto ingelosire la Sorge. La bella italo-americana però ha assicurato di non provare minimamente interesse per Gianmaria ed è contenta che sia avvicinato alla Codegoni, poiché lo reputa molto simile a lei. Ma ci sarebbe in realtà ben altro. Lunedi 11 ottobre 2021,si sono confrontate durante la puntata del GF Vip 6 per discutere animatamente. A ...

Advertising

emanuelarouge : Soleil che smaschera il fatto delle nomination di preferenza del venerdì in diretta ???? #gfvip - Canieuest96 : RT @Ginni2018: Brava Sophie. Elegante, diretta e incisiva che smaschera la volgarotta cafona salvata dallo studio. Quell'altra Soleil che… - yarleth58 : RT @Clarissatorre92: #gfvip #GFVIPPARTY SOLEIL risulta letale non perché smaschera quello che gli altri “fanno”, in realtà… ma perché dice… - jidanisbored : Soleil che smaschera i teatrini scritti da ?? “te l’ha detto Fabry?” ???????? #gfvip - annamar89947557 : RT @dicaniomatteo: Soleil che smaschera Sofia e tutti i suoi teatrini montati con la colla stick. #gfvip -