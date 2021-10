Scioglimento Forza Nuova, le reazioni di Meloni e Salvini (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono due le mozioni (di Pd e Iv-Psi) per chiedere lo Scioglimento di Forza Nuova dopo l’assalto alla sede della Cgil e gli scontri avvenuti sabato a Roma durante le proteste No Green Pass a Roma. Mentre il movimento è nel mirino degli inquirenti , dopo l’arresto del leader nazionale Fiore e di quello romano Castellino, con due fascicoli aperti in procura e il sequestro preventivo e l’oscuramento del sito internet, le reazioni del centrodestra non si sono fatte attendere. Il leader della Lega Matteo Salvini ha replicato a Enrico Letta che ha auspicato la presenza di tutti in piazza sabato alla manifestazione indetta dai sindacati, dopo quanto accaduto. “Condanno ogni genere di violenza, se ci sono associazioni che portano avanti idee con la violenza vanno chiuse” dice, ricordando che la violenza non è ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono due le mozioni (di Pd e Iv-Psi) per chiedere lodidopo l’assalto alla sede della Cgil e gli scontri avvenuti sabato a Roma durante le proteste No Green Pass a Roma. Mentre il movimento è nel mirino degli inquirenti , dopo l’arresto del leader nazionale Fiore e di quello romano Castellino, con due fascicoli aperti in procura e il sequestro preventivo e l’oscuramento del sito internet, ledel centrodestra non si sono fatte attendere. Il leader della Lega Matteoha replicato a Enrico Letta che ha auspicato la presenza di tutti in piazza sabato alla manifestazione indetta dai sindacati, dopo quanto accaduto. “Condanno ogni genere di violenza, se ci sono associazioni che portano avanti idee con la violenza vanno chiuse” dice, ricordando che la violenza non è ...

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, Segre firma la mozione di LeU per lo scioglimento di Forza Nuova - M5S_Camera : Il Movimento 5 Stelle ha firmato la mozione presentata dalla capogruppo alla Camera del Pd, Debora Serracchiani, co… - maxcala1966 : RT @AlekosPrete: Liliana Segre ha firmato la mozione che chiede lo scioglimento delle organizzazioni fasciste. E ora sciogliamo davvero Fo… - RosaG730 : RT @Corriere: ?? #Draghi ha promesso che non ci sarà «nessuna tolleranza contro intimidazioni ed episodi di violenza». A Palazzo Chigi la d… -