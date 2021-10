Montesano: non facciamo di tutta l’erba un “fascio”, la domanda da fare è: cui prodest? (Di martedì 12 ottobre 2021) «Il segreto di Pulcinella è che alla manifestazione in Piazza del Popolo ci fosse Giuliano Castellino, ameno “ragazzone” che, come tutti sanno, aveva persino un Daspo. Quindi, non doveva avere la possibilità di salire sul palco e parlare. Perché l’hanno lasciato fare? Chi lo ha permesso?». Così Enrico Montesano all’Adnkronos, commentando i gravissimi episodi di violenza successivi alla manifestazione no green pass di sabato a Roma. «Come tutti possono sentire dai video in circolazione, Castellino ha detto “Andiamoci a prendere la Cgil”, l’ha detto sul palco. Tra il finire della manifestazione e l’arrivo del corteo alla sede della Cgil ci voleva più di mezz’ora, quindi le forze dell’ordine avevano tutto il tempo di organizzarsi per precederli ed evitare qualsiasi tipo di violenza o forzatura della sede del sindacato. Perché non lo hanno fatto ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) «Il segreto di Pulcinella è che alla manifestazione in Piazza del Popolo ci fosse Giuliano Castellino, ameno “ragazzone” che, come tutti sanno, aveva persino un Daspo. Quindi, non doveva avere la possibilità di salire sul palco e parlare. Perché l’hanno lasciato? Chi lo ha permesso?». Così Enricoall’Adnkronos, commentando i gravissimi episodi di violenza successivi alla manifestazione no green pass di sabato a Roma. «Come tutti possono sentire dai video in circolazione, Castellino ha detto “Andiamoci a prendere la Cgil”, l’ha detto sul palco. Tra il finire della manifestazione e l’arrivo del corteo alla sede della Cgil ci voleva più di mezz’ora, quindi le forze dell’ordine avevano tutto il tempo di organizzarsi per precederli ed evitare qualsiasi tipo di violenza o forzatura della sede del sindacato. Perché non lo hanno fatto ...

