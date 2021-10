MLS-Insigne, l’agente smentisce tutto. Retroscena su Immobile (Di martedì 12 ottobre 2021) Insigne non andrà in MLS. l’agente, Pisacane, smentisce la trattativa con gli americani e rivela un Retroscena su Ciro Immobile. Insigne, NIENTE MLS Niente MLS per Lorenzo Insigne. La voce di calciomercato lanciata dal quotidiano Il Mattino su un interesse della MLS americana per Insigne non trova conferme. l’agente, del capitano azzurro Vincenzo Pisacane, ha semntito la notizia, spiegando anche alcuni dettagli. Secondo quanto appreso dalla redazione sportiva di Radio Marte , un confronto con gli americani ci sarebbe stato, ma non per parlare di calcio: “Abbiamo indagato su questa presunta trattativa per portare Insigne in America. Il suo agente, sulle indiscrezioni che riferivano di una trattativa avviata in un ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 ottobre 2021)non andrà in MLS., Pisacane,la trattativa con gli americani e rivela unsu Ciro, NIENTE MLS Niente MLS per Lorenzo. La voce di calciomercato lanciata dal quotidiano Il Mattino su un interesse della MLS americana pernon trova conferme., del capitano azzurro Vincenzo Pisacane, ha semntito la notizia, spiegando anche alcuni dettagli. Secondo quanto appreso dalla redazione sportiva di Radio Marte , un confronto con gli americani ci sarebbe stato, ma non per parlare di calcio: “Abbiamo indagato su questa presunta trattativa per portarein America. Il suo agente, sulle indiscrezioni che riferivano di una trattativa avviata in un ...

Advertising

capuanogio : Tra le possibili destinazione per #Insigne in caso di mancato rinnovo con il #Napoli c'è anche al #MLS. Intermediar… - napolipiucom : MLS-Insigne, l'agente smentisce tutto. Retroscena su Immobile #calciomercatonapoli #Insigne #MLS… - ilnapolionline : Auriemma: 'Insigne non ha trattative dalla MLS, erano agenti immobiliari. Non ha mai chiesto 7 milioni' -… - Gius1992 : @celihaicieliblu @g_costagliola @mirkocalemme Ed oggi De Maggio ha aperto parlando di fantomatici emissari american… - cn1926it : #Auriemma sugli emissari americani in città -