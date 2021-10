Milan | la carica di Brahim Diaz | “Lo scudetto è un obiettivo | dobbiamo continuare così”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il trequartista del, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Radio Marca’, ha parlato della crescita esponenziale del club rossonero: “Siamo partiti bene, loè unperché noi siamo ilguardare di partita in partita e andare avanti. Il gruppo è molto unito, è un campionato molto competitivo. Quando hai continuità ti senti più sicuro, anche fisicamente ti senti meglio, è molto importante. Pioli è un ottimo allenatore, mi ha fatto crescere, mi ha aiutato molto a livello di gioco. Ho sempre creduto in me stesso, anche questo è un talento. Bisognasu questo livello pera dare di più. Se è il momento più bello della mia carriera? Sto facendo ...

Advertising

sportface2016 : #Milan, la carica del trequartista spagnolo #BrahimDiaz - milansette : Milan, carica Giroud: 'Scudetto? Con Ibrahimovic ci siamo anche noi' - lillydessi : Corriere dello Sport: 'Giroud carica: Milan, con Ibra siamo i più forti' - Milan News - infoitsport : Corriere dello Sport: 'Giroud carica: Milan, con Ibra siamo i più forti' - CorSport : #Milan, carica #Giroud: 'Scudetto? Con Ibrahimovic ci siamo anche noi' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan carica

MILANO - " Sono molto orgoglioso di giocare per ile in Serie A, un campionato che guardavo quando ero giovane. E quando ero adolescente il mio idolo Shevchenko ... sono fortunato ad avere l'opportunità di giocare e segnare come lui per questo ...... del "satirico", o di altre forme di "burla e scherzo", bensì comeprecipua che secondo lo ... (Kundera, L'Art du Roman, Gallimard, Paris, p. 150). Fatta questa premessa, la collana dei Neri ...NACON è sponsro ufficiale del torneo Tom Clancy's Rainbow Six Siege PG Nationals 2021, ecco i dettagli della partecipazione ...Oggi la notizia dell’operazione a Mike Maignan. Il Milan corre ai ripari e, per la porta, contatta lo svincolato Antonio Mirante L’ex Roma Antonio Mirante potrebbe accasarsi al Milan. Dopo l’infortuni ...