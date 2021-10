Mercatino di Natale di Aosta 2021 | c’è la data di apertura

Leggi su viagginews

(Di martedì 12 ottobre 2021) . Tutte le informazioni utili. Tornano quest’anno i mercatini diin Italia, dopo la cancellazione dello scorso anno dovuta alla pandemia. Come vi avevamo già anticipato, per quest’anno servirà il Green pass per accedere ai mercatini natalizi. Nel frattempo sono uscite anche le date L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com