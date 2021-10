Makkox, che figuraccia! La brutta caduta di stile del volto di Propaganda Live (Di martedì 12 ottobre 2021) C’è una patina di benaltrismo e buonismo, a sinistra, che stride ogni qualvolta ci sia un intoppo. Insomma, siamo tutti buoni, tutti bravi, finché la si pensa allo stesso modo; basta un accenno di critica, giusta o sbagliata che sia poco cambia, o un insulto mal gestito che il velo di Maya cade, producendo un tonfo così potente da mettere in crisi l’intero sistema “radical chic”. Ma mi spiego meglio. Nelle ultime ore sta circolando sui social uno screen, poco carino, tra la giornalista de La Repubblica e Linkiesta, Guia Soncini, e Makkox, fumettista che siede, si fa per dire, alla destra di Zoro in Propaganda Live, programma di punta di La7. La Soncini ha mal digerito una risposta piccata di un’utente Twitter, una certa Beatrice, che in merito all’ultimo articolo della giornalista sui fatti di Roma scrive: “Ma a proposito di non capire ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 ottobre 2021) C’è una patina di benaltrismo e buonismo, a sinistra, che stride ogni qualvolta ci sia un intoppo. Insomma, siamo tutti buoni, tutti bravi, finché la si pensa allo stesso modo; basta un accenno di critica, giusta o sbagliata che sia poco cambia, o un insulto mal gestito che il velo di Maya cade, producendo un tonfo così potente da mettere in crisi l’intero sistema “radical chic”. Ma mi spiego meglio. Nelle ultime ore sta circolando sui social uno screen, poco carino, tra la giornalista de La Repubblica e Linkiesta, Guia Soncini, e, fumettista che siede, si fa per dire, alla destra di Zoro in, programma di punta di La7. La Soncini ha mal digerito una risposta piccata di un’utente Twitter, una certa Beatrice, che in merito all’ultimo articolo della giornalista sui fatti di Roma scrive: “Ma a proposito di non capire ...

makkox : @fanpage ho letto il pezzo. in sintesi Meloni ha detto che Letta deve prendere le distanze dagli antifascisti all'i… - rubio_chef : I nazisti???? che posano col partigiano???? morente non vi indignano? @LiaQuartapelle @matteorenzi @matteosalvinimi… - 04Carmen20 : Quindi pure #Makkox che di professione critica i Tweet, sbaglia i tweet ? - Darsch1980 : @cuorenoir @lasoncini @makkox Guarda che se ci fosse il passaporto per fa i bocchini, alla manifestazione delle 10,… - Marcojkr1 : Quindi pare di capire che il GEGNIO @makkox ha pestato il merdone. E la sorpresa dove sarebbe? -