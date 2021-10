LIVE Berrettini-Fritz 4-6 0-1, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: l’azzurro recupera ma poi subisce il break! L’americano vince il set (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Game a zero di Fritz. 40-0 Scappa via la risposta di Berrettini. 30-0 Buona prima delL’americano. 15-0 Ace di Fritz. INIZIO SECONDO SET 20.52 Primo parziale ricco di alti e bassi sul campo 2! Taylor Fritz vince per 6 giochi a 4 dopo essere stato avanti per 5-1 grazie ai break del quarto e sesto gioco. Poi Berrettini recupera e piazza due break ma nel decimo gioco perde il servizio a zero e non prolunga il set. FINE PRIMO SET 4-6 PRIMO SET Fritz!!!! BREAK A ZERO! Clamoroso saliscendi al servizio dell’azzurro che gioca un pessimo game e perde la battuta. 0-40 TRE SET POINT Fritz!!!! Tre chance di break per ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Game a zero di. 40-0 Scappa via la risposta di. 30-0 Buona prima del. 15-0 Ace di. INIZIO SECONDO SET 20.52 Primo parziale ricco di alti e bassi sul campo 2! Taylorper 6 giochi a 4 dopo essere stato avanti per 5-1 grazie ai break del quarto e sesto gioco. Poie piazza due break ma nel decimo gioco perde il servizio a zero e non prolunga il set. FINE PRIMO SET 4-6 PRIMO SET!!!! BREAK A ZERO! Clamoroso saliscendi al servizio delche gioca un pessimo game e perde la battuta. 0-40 TRE SET POINT!!!! Tre chance di break per ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Fritz 0-0 Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: si comincia sul campo 2! Ottavi in palio -… - NedjaNav_55 : Berrettini vs Fritz live in HD - zazoomblog : LIVE Berrettini-Fritz Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: in palio gli ottavi per il derby con Sinner! -… - SkySport : #IndianWells, ora #Berrettini su Sky per raggiungere #Sinner agli ottavi. Segui il LIVE #SkySport #SkyTennis… - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Berrettini - #Fritz, terzo turno #Atp #IndianWells 2021 -