Infortunio Ribery | un mese di stop per il fuoriclasse della Salernitana

(Di martedì 12 ottobre 2021): ilpotrebbe restare ai box per circa un. Le sue condizioni Franckpotrebbe restare ai box per circa una seguito dell’alla caviglia destra rimediato ieri in allenamento. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ilinizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LAZIO SALERNITANA - Piove sul bagnato in casa Salernitana . Arriva il primostagionale per Frank, il quale ha accusato un trauma contusivo - distorsivo alla caviglia destra con interessamento del malleolo solo in allenamento. L'attaccante francese resterà ...Castori li dovrà però affrontare senza Franck, che nel corso dell'allenamento del lunedì ha ... ma l'dovrebbe tenerlo ai box fino alla fine del mese di ottobre . Il suo rientro ...La Salernitana di Fabrizio Castori dovrà fare a meno di Frank Ribery per un periodo corrispondente a circa un mese, a causa di un recente guaio fisico. L'esterno d'attacco francese, infatti, ex Bayern ...Meno grave del previsto l'infortunio occorso a Franck Ribery: il francese pronto a rientrare a pieno regime per la duplice sfida ravvicinata contro Empoli e Venezia ...