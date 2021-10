India | G20 rinunci ai brevetti per accesso equo ai vaccini

(Di martedì 12 ottobre 2021) L'chiede al G20 diare ai diritti di proprietà intellettuale per motivi umanitari per assicurare un "ai" e di smantellare le nuove barriere commerciali, come la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : India G20

ANSA Nuova Europa

L'chiede aldi rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale per motivi umanitari per assicurare un "accesso equo ai vaccini" e di smantellare le nuove barriere commerciali, come la ...Nella cornice di Sorrento, l'ha chiesto aldi rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale per motivi umanitari per assicurare un "accesso equo ai vaccini" e di smantellare le nuove ...(Teleborsa) - "Lieto di incontrare Luigi Di Maio per una discussione completa sui temi cruciali del commercio, inclusi gli sviluppi negli accordi di libero scambio" e "abbiamo fatto il ...L'India chiede al G20 di rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale per motivi umanitari per assicurare un "accesso equo ai vaccini" e di smantellare le nuove barriere commerciali, come la diffe ...