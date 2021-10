Haaland: rimpianto della Juve testimone di un calcio che boicotta i giovani (Di martedì 12 ottobre 2021) La Juve non investì sul norvegese quando era giovane. Un fatto che evidenzia come il calcio italiano non supporti adeguatamente i giovani Ormai è notizia nota quella diffusa dall’amministratore delegato dell’area sportiva dell’Inter ed ex dirigente della Juventus Giuseppe Marotta su Haaland. Intervenuto sul palco del del Festival dello Sport a Trento, Marotta ha rivelato che la Juventus fu vicina a prendere Erling Haaland alla modica cifra di 2,5 milioni di euro. “Lì bisogna avere la forza di andare in extra-budget se ti dicono che è uno che ha talento e da prendere. Lì subentra la creatività finanziaria.” E poi ha aggiunto: “Non penso possa venire in Italia, c’è un grande gap con la Premier League e la Liga.“ Un grande ... Leggi su zon (Di martedì 12 ottobre 2021) Lanon investì sul norvegese quando era giovane. Un fatto che evidenzia come ilitaliano non supporti adeguatamente iOrmai è notizia nota quella diffusa dall’amministratore delegato dell’area sportiva dell’Inter ed ex dirigententus Giuseppe Marotta su. Intervenuto sul palco del del Festival dello Sport a Trento, Marotta ha rivelato che lantus fu vicina a prendere Erlingalla modica cifra di 2,5 milioni di euro. “Lì bisogna avere la forza di andare in extra-budget se ti dicono che è uno che ha talento e da prendere. Lì subentra la creatività finanziaria.” E poi ha aggiunto: “Non penso possa venire in Italia, c’è un grande gap con la Premier League e la Liga.“ Un grande ...

Advertising

surfasport : ???? MAROTTA E IL SUO RIMPIANTO PIU’ GRANDE: HAALAND ?? Durante il #Festival di #Trento, Beppe #Marotta ha svelato qua… - ArmandaGelsomin : RT @forumJuventus: Marotta: 'Alla Juve potevo prendere Haaland per 2,5 mln, è un rimpianto. Ho pensato allo scambio Dybala-Icardi ma ora pe… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Marotta: 'Alla Juve potevo prendere Haaland per 2,5 mln, è un rimpianto. Ho pensato allo scambio Dybala-Icardi ma ora pe… - vivvin : RT @forumJuventus: Marotta: 'Alla Juve potevo prendere Haaland per 2,5 mln, è un rimpianto. Ho pensato allo scambio Dybala-Icardi ma ora pe… - Fprime86 : RT @forumJuventus: Marotta: 'Alla Juve potevo prendere Haaland per 2,5 mln, è un rimpianto. Ho pensato allo scambio Dybala-Icardi ma ora pe… -