Gio Evan | ecco le date del tour teatrale ‘Abissale’

Leggi su lopinionista

(Di martedì 12 ottobre 2021) MILANO – Abissale è il nuovodi Gio, al via il 18 novembre da Assisi. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets (online e punti vendita). “Abissale è il nuovo invito a vivere di profondità in superficie e non di profonda superficialità”, racconta l’artista. “Educare in latino è educere, condurre fuori. Dunque l’etimologia ci indica che l’educazione non è materiale che da fuori mettiamo dentro, bensì il suo viceversa. È la nostra integrità, sono le consapevolezze già tutte integre dentro noi che vengono emesse nel mondo esteriore. Mareducato si riappropria di questa definizione, è il coraggio di ricondurre noi stessi fino all’abisso fondo, dove risiede il nostro sé più intimo. Si parte dalla riva (introspezione) e si arriva all’abisso (mantra allegro). Mareducato è il percorso che facciamo quando ...