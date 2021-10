G20, Draghi: è essenziale che Russia e Cina partecipino (Di martedì 12 ottobre 2021) "E' essenziale che Russia e Cina partecipino al G20, tutti sono consapevoli che senza la loro partecipazione ma anche dell'India gli impegni presi non sono realistici... Tutti sono consapevoli che i ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) "E'cheal G20, tutti sono consapevoli che senza la loro partecipazione ma anche dell'India gli impegni presi non sono realistici... Tutti sono consapevoli che i ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - Agenzia_Ansa : Al via il G20 straordinario sull'Afghanistan. L'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti. La riunione, organizzata… - FirenzePost : Roma, G20 Afghanistan: Draghi è stato un successo, Biden lottare contro il terrorismo. Ma la Cina sostiene l’indipe… - fabbri333 : G20 sull'Afghanistan. Draghi: 'Mandato all'Onu per agire. Sulle donne non tornare indietro 20 anni' - Politica - AN… -