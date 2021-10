Francesco Oppini finalmente dice la verità su Zorzi

(Di martedì 12 ottobre 2021)ha svelato come sono ora i rapporti con l’ex coinquilino della casa del Grande Fratello Vip 5.e Tommasosi sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vipe il giovane conduttore ed influencer Tommasosono stati grandi amici all’interno del Grande Fratello Vip della quinta stagione. Questa amicizia è continuata anche dopo la fine del reality show condotto da Alfonso Signorini. Sembrava vera e sincera, almeno fino a quando non sono iniziate ad arrivare alcune segnalazioni direttamente dal web, che riguardavano la fine di questa bella amicizia. Ma come sono in realtà adesso i rapporti fra i due? Prova a rispondere il figlio di Alba Parietti e Franco ...

Donatella1179 : RT @Denise91119710: La bellezza siete Stupendi davvero!???? Francesco Oppini sei sempre simpaticissimo forte sei un figo pazzesco!!! Li amoo… - vodkaaastraight : RT @Desiderya_: Caro Francesco Oppini, fatti un giro sul profilo di questa ragazza e leggi attentamente le parole che dedica a temi sensibi… - riola77 : RT @Denise91119710: Sei bellissima Gaia e simpatica?? cmq Francesco Gaia e Enock Siete meravigliosi veramente belliiii ci mancate tanto ins… - ex_hausted_ : RT @Desiderya_: Caro Francesco Oppini, fatti un giro sul profilo di questa ragazza e leggi attentamente le parole che dedica a temi sensibi… - riola77 : RT @Denise91119710: La bellezza siete Stupendi davvero!???? Francesco Oppini sei sempre simpaticissimo forte sei un figo pazzesco!!! Li amoo… -

lo conosciamo tutti per essere un noto giornalista sportivo e personaggio televisivo, oltre che il figlio di Alba Parietti e di Franco. Sembra proprio che nelle scorse ore l'...Franco e, ex marito e figlio Alba Parietti/ "Ci siamo lasciati..." Poi, un consiglio a Memo Remigi in vista della sua prossima partecipazione a 'Ballando con le Stelle' (di cui la ...Il giovane influencer italiano si è mostrato in lacrime sui social network. Andiamo a scoprire insieme il motivo del suo pianto disperato ...Francesco Oppini si unisce a Le Iene e lancia un vero e proprio appello di dolore disperato: l'urlo di rabbia di chi non ha voce.