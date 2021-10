Forza Nuova fa comodo al regime (Di martedì 12 ottobre 2021) Perché non viene sciolta una formazione minoritaria ma palesemente fuori dalla legalità come Forza Nuova, i cui capi hanno gli armadi pieni di scheletri? Perché fa comodo. Idioti non si sa, utili senz’altro: hanno nuociuto al centrodestra, hanno rilanciato la credibilità di una Cgil del tutto autoreferenziale (ai lavoratori ha detto di obbedire al governo, altrimenti erano fuori), hanno sabotato la protesta di decine di migliaia di manifestanti pacifici che, in modo sacrosanto, non accettano una misura autoritaria e provocatoria come il green pass. Hanno anche fornito ottime ragioni al mainstream informativo che ha avuto campo aperto nell’illustrare le proteste contro il lasciapassare come escandescenze fasciste. Col risultato che Draghi può annunciare un potenziamento del green pass che rende impossibile la vita al Paese e una stretta ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 12 ottobre 2021) Perché non viene sciolta una formazione minoritaria ma palesemente fuori dalla legalità come, i cui capi hanno gli armadi pieni di scheletri? Perché fa. Idioti non si sa, utili senz’altro: hanno nuociuto al centrodestra, hanno rilanciato la credibilità di una Cgil del tutto autoreferenziale (ai lavoratori ha detto di obbedire al governo, altrimenti erano fuori), hanno sabotato la protesta di decine di migliaia di manifestanti pacifici che, in modo sacrosanto, non accettano una misura autoritaria e provocatoria come il green pass. Hanno anche fornito ottime ragioni al mainstream informativo che ha avuto campo aperto nell’illustrare le proteste contro il lasciapassare come escandescenze fasciste. Col risultato che Draghi può annunciare un potenziamento del green pass che rende impossibile la vita al Paese e una stretta ...

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - fanpage : La senatrice a vita Liliana #Segre ha firmato la mozione per sciogliere tutti i movimenti neofascisti - anna_1951 : RT @mbmarino: Il problema non è solo sciogliere Forza Nuova, ma chiedersi com’è potuta nascere, esistere. Il problema è che bisogna aspetta… - AlleracNicola : Ma oltre a Forza Nuova potete chiudere pure lo studio di Quarta Repubblica su Rete4 e mandare Nicola Porro a zappare? Grazie -