Elezioni Roma | Gualtieri | “Ringrazio Conte per il suo sostegno | abbiamo lavorato fianco a fianco in uno dei momenti più duri”

Advertising

ItaliaViva : Iv, @matteorenzi : 'Le elezioni segnano la scomparsa di M5S'. E sul ballottaggio a Roma: 'Sosteniamo Gualtieri' - fattoquotidiano : Elezioni Roma, Conte annuncia che voterà Gualtieri al ballottaggio: “Ma non vuol dire che debba farlo il M5s” - fattoquotidiano : ELEZIONI A ROMA L'annuncio di Giuseppe Conte - RaffyB_68 : RT @gabelmanu: L’Ipocrita ha parlato #conteleccapd - dilmax73 : RT @marcellone8: Virginia è stata 5 anni tra la gente. Tu invece Robertina ti sei piazzata su una poltrona Tu hai scelto la via più facile… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma

Fanpage.it

Una linea di rifiuto di apparentamento occasionale che il suo partito segue anche a, insomma. '... amministrative sicilia ·sicilia · giampiero cannellaLedel primo cittadino di Trieste passano inevitabilmente in secondo piano, anche quando a ... sia tornato ancora una volta in auge il tema della sollevazione popolare registrata alo ...L'ex premier: "Ma non dico che il M5s voterà per lui". Mercoledì i leader del centrodestra Salivini, Maloni e Tajani tirano la volata a Michetti ...Giuseppe Conte ha scelto il candidato da sostenere al ballottaggio per le elezioni comunali di Roma. In un’intervista a Dimartedì, in onda questa sera su La7, l’ex premier e capo politico M5s ha dichi ...