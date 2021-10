Draghi guida gli aiuti dei responsabili per l’Afghanistan (Di martedì 12 ottobre 2021) L’edizione speciale del G20 di ieri dedicata all’Afghanistan e presieduta da Mario Draghi ruotava attorno a un concetto base: i talebani hanno vinto la guerra civile e si sono impadroniti del paese, ma senza aiuti solidi dall’esterno il paese si disintegrerà presto nelle loro mani. Non è un’iperbole, tutti gli indicatori dicono che l’economia afghana va verso il tracollo e sarà più veloce del tracollo militare del governo di Ashraf Ghani di due mesi fa. Poi c’è un fattore politico: la comunità internazionale è d’accordo sugli aiuti all’Afghanistan, ma in cambio vuole dai talebani garanzie nel campo dei diritti umani e delle donne, un governo inclusivo (nel senso di un governo che non sia un monocolore pashtun e tenga conto che nel paese ci sono diverse etnie), rassicurazioni contro il terrorismo e la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) L’edizione speciale del G20 di ieri dedicata ale presieduta da Marioruotava attorno a un concetto base: i talebani hanno vinto la guerra civile e si sono impadroniti del paese, ma senzasolidi dall’esterno il paese si disintegrerà presto nelle loro mani. Non è un’iperbole, tutti gli indicatori dicono che l’economia afghana va verso il tracollo e sarà più veloce del tracollo militare del governo di Ashraf Ghani di due mesi fa. Poi c’è un fattore politico: la comunità internazionale è d’accordo suglial, ma in cambio vuole dai talebani garanzie nel campo dei diritti umani e delle donne, un governo inclusivo (nel senso di un governo che non sia un monocolore pashtun e tenga conto che nel paese ci sono diverse etnie), rassicurazioni contro il terrorismo e la ...

