Comitato Schengen | audizione di Save the children

(Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA – Mercoledì 13 ottobre ilparlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione (Palazzo San Macuto – Aula II piano), nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell’area, con particolare riferimento all’attualità dell’Accordo di, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone, svolgerà l’di rappresentanti della ongthe. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - Mercoledì 13 ottobre ilparlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione (Palazzo San Macuto " Aula II ...... o ffrendo inoltre consulenze alpolitico e di sicurezza e formulando raccomandazioni ...del Trattato sul funzionamento dell'Ue - TFUE (si pensi alla cooperazione cosiddetta di, a ...ROMA - Mercoledì 13 ottobre il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di ...Allarme Frontex sul boom di migranti illegali arrivati quest'anno in Europa. «Nel 2021 sono entrati clandestinamente nella Ue 134mila stranieri, il 68% in più rispetto al 2020», ha dichiarato Fabrice ...