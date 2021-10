C’è un fiume di soldi in nero che dall’Italia va alla Cina (Di martedì 12 ottobre 2021) Le indagini della Guardia di Finanza hanno scoperto oltre duecento milioni di euro inviati da Padova alle banche di Pechino. Ma è solo la punta dell’iceberg. «È come se la gran parte delle aziendine cinesi, nel manifatturiero e nel commercio, avessero ricevuto un vademecum su come evadere le tasse e riportare contante in patria» Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 12 ottobre 2021) Le indagini della Guardia di Finanza hanno scoperto oltre duecento milioni di euro inviati da Padova alle banche di Pechino. Ma è solo la punta dell’iceberg. «È come se la gran parte delle aziendine cinesi, nel manifatturiero e nel commercio, avessero ricevuto un vademecum su come evadere le tasse e riportare contante in patria»

Advertising

robinhood_natys : RT @IgnazioPicardi: Non c’è stato un processo di Norimberga per i dirigenti comunisti responsabili; troppo tempo è trascorso prima che si s… - IgnazioPicardi : Non c’è stato un processo di Norimberga per i dirigenti comunisti responsabili; troppo tempo è trascorso prima che… - IgnazioPicardi : Non c’è stato un processo di Norimberga per i dirigenti comunisti responsabili; troppo tempo è trascorso prima che… - IgnazioPicardi : Non c’è stato un processo di Norimberga per i dirigenti comunisti responsabili; troppo tempo è trascorso prima che… - IgnazioPicardi : Non c’è stato un processo di Norimberga per i dirigenti comunisti responsabili; troppo tempo è trascorso prima che… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è fiume Boschi, valli e parchi archeologici: prosegue il viaggio di IT.A.CÀ Altreconomia