Caos in Albania - Polonia: gara sospesa per lancio di bottiglie (Di martedì 12 ottobre 2021) TIRANA (Albania) - sospesa per 25 minuti, nel secondo tempo, la sfida tra l' Albania di Edy Reja e la Polonia di Paulo Sosa, valida per il gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2022. L'arbitro ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021) TIRANA () -per 25 minuti, nel secondo tempo, la sfida tra l'di Edy Reja e ladi Paulo Sosa, valida per il gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2022. L'arbitro ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos Albania Caos in Albania - Polonia: gara sospesa per lancio di bottiglie L'arbitro francese Clément Turpin è stato costretto a interrompere l'incontro dopo il gol polacco di Swiderski al 77' : dagli spalti dell'Air Albania Stadium di Tirana è infatti iniziato un lancio di ...

Caos in Albania-Polonia: gara sospesa per lancio di bottiglie Corriere dello Sport Fifa sugli episodi di Inghilterra-Ungheria e Albania-Polonia: "Tolleranza zero" La Fifa indaga sugli scontri avvenuti allo stadio di Wembley tra i tifosi ungheresi e la polizia durante la partita di ieri contro l'Inghilterra. Il caos è scoppiato con il match ancora in corso, con ...

I tifosi dell'Albania lanciano bottigliette in campo, la reazione di Szczesny Il portiere polacco della Juventus, dopo essere stato bersaglio del lancio di oggetti dei tifosi dell'Albania durante l'ultimo match delle qualificazioni mondiali, ha reagito con un gesto plateale.

