Calcio | Pallone d' Oro L' Equipe | Jorginho tra i cinque favoriti

(Di martedì 12 ottobre 2021) Oltre al campione d'Europa azzurro in pole Messi, CR7, Benzema e Lewandowski PARIGI (FRANCIA) -giocatori in vantaggio rispetto agli altri 25 candidati. La pensa così L', quotidiano ...

PARIGI (Francia) - Una minilista di campioni, denominata "i magnifici cinque", che racchiude i favoritissimi per ild'Oro , celebre premio che verrà assegnato tra più di un mese: l'autorevole giornale sportivo francese l'Equipe, infatti, prevede una sfida tra Jorginho, Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema e ...Con il Barça ha vinto la Coppa del Re, ora è al Psg e sogna la Champions e di conquistare Parigi, la città dove il 29 novembre verrà assegnato ild'Oro. . ari/red 12 - Ott - 21 13:34 12 ...C'è anche il nome di MasonMount tra i candidati finali alla vittoria del Pallone d'Oro 2021. Il centrocampista del Chelsea è stato autore di una grande annata con i londinesi e anche protagonista con ...Dal 15 ottobre anche i calciatori dovranno avere il Green Pass, ovviamente. E non dovrebbe essere un problema: pare che in serie A la percentuale dei vaccinati sia alta, molto più che all'estero ...