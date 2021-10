Cagliari, ancora personalizzato per Ceppitelli e Walukiewicz. Il report in vista della Sampdoria (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tecnica, tattica e lavoro sulla forza per iniziare la settimana di Cagliari-Sampdoria. I rossoblù di mister Walter Mazzarri si sono ritrovati ad Asseminello per proseguire la preparazione alla gara di domenica all’Unipol Domus. Senza i calciatori impegnati con le Nazionali, la squadra ha iniziato la seduta pomeridiana con degli esercizi di attivazione a secco. A seguire focus sul possesso palla e una partita a tema. A chiudere, sessione di lavoro atletico con il preparatore Giuseppe Pondrelli. Lavori personalizzato per Luca Ceppitelli, Damir Ceter e Sebastian Walukiewicz. Domani, mercoledì 13 ottobre, il gruppo svolgerà una doppia seduta di allenamento. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tecnica, tattica e lavoro sulla forza per iniziare la settimana di. I rossoblù di mister Walter Mazzarri si sono ritrovati ad Asseminello per proseguire la preparazione alla gara di domenica all’Unipol Domus. Senza i calciatori impegnati con le Nazionali, la squadra ha iniziato la seduta pomeridiana con degli esercizi di attivazione a secco. A seguire focus sul possesso palla e una partita a tema. A chiudere, sessione di lavoro atletico con il preparatore Giuseppe Pondrelli. Lavoriper Luca, Damir Ceter e Sebastian. Domani, mercoledì 13 ottobre, il gruppo svolgerà una doppia seduta di allenamento. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

