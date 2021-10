Amministrative 2021, Bozzi: “Al ballottaggio non sosterremo nessuno” (Di martedì 12 ottobre 2021) Ostia – “Ci siamo candidati come alternativa alle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, proposte che consideriamo entrambe lontane da noi nei programmi e nel metodo politico rappresentato e per questo al ballottaggio in Municipio X (leggi qui) non appoggeremo nessuno“. A parlare è Andrea Bozzi, già consigliere e candidato alla presidenza del Municipio X col sostegno della lista civica Calenda Sindaco. “I nostri elettori – precisa – faranno quello che credono in base alle loro opinioni, cosa che certamente avrebbero fatto a prescindere dalle nostre indicazioni”. “Visto il forte astensionismo, però, credo sia comunque un bene tornare alle urne per esercitare il proprio diritto democratico e invitiamo tutti a farlo, mentre rivolgiamo gli auguri ai due candidati presidenti in corsa. Quel che è certo è che con il nostro gruppo, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021) Ostia – “Ci siamo candidati come alternativa alle coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, proposte che consideriamo entrambe lontane da noi nei programmi e nel metodo politico rappresentato e per questo alin Municipio X (leggi qui) non appoggeremo“. A parlare è Andrea, già consigliere e candidato alla presidenza del Municipio X col sostegno della lista civica Calenda Sindaco. “I nostri elettori – precisa – faranno quello che credono in base alle loro opinioni, cosa che certamente avrebbero fatto a prescindere dalle nostre indicazioni”. “Visto il forte astensionismo, però, credo sia comunque un bene tornare alle urne per esercitare il proprio diritto democratico e invitiamo tutti a farlo, mentre rivolgiamo gli auguri ai due candidati presidenti in corsa. Quel che è certo è che con il nostro gruppo, ...

Advertising

fattoquotidiano : Anche da Sicilia, Sardegna e Trentino Alto-Adige, dove si è votato una settimana più tardi rispetto al resto d’Ital… - repubblica : Ballottaggi amministrative, Patuanelli: “A Roma come a Trieste il mio sostegno al candidato Pd” [di Annalisa Cuzzoc… - repubblica : Comunali a Roma, a sorpresa il partito di Calenda è il più votato. E non solo ai Parioli [di Valeria Forgnone] - ag_notizie : Amministrative 2021 a Montevago, l'insediamento di Margherita La Rocca Ruvolo: 'Una squadra eccezionale'… - pintarella : RT @repubblica: Ballottaggi amministrative, Patuanelli: “A Roma come a Trieste il mio sostegno al candidato Pd” -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative 2021 Monza, trasferimenti illeciti di denaro verso l'estero per 800mila euro: denunciato Monza, 12 ottobre 2021 - I militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Monza, al termine di un controllo ...Ragioneria territoriale dello Stato per le plurime violazioni amministrative ...

Salerno: messaggi intimidatori e pressioni sul voto, arresti domiciliari per due persone In fata 3.10.21, nella prima giornata di voto per le elezioni amministrative del Comune di Salerno, la Polizia Giudiziaria aveva appreso, dalla pagina - profilo Facebook di alcuni consiglieri di ...

Sondaggi politici, elezioni amministrative 2021 - I risultati di Torino Ipsos IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CAT. PROTETTE ADHR GROUP - Udine seleziona, per associazione di categoria, IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ISCRITTO/A ALLE LISTE COLLOCAMENTO MIRATO L.68. La risorsa si è occuperà di attività amministrative e di segre ...

De Luca: “Non ho seguito le elezioni, pronto per il 2022” VIDEO PALERMO – Cateno De Luca, sindaco di Messina, oltre ad amministrare la città peloritana ha una vena artistica e questo lo si era capito ampiamente. Adesso il primo cittadino della città dello stretto ...

Monza, 12 ottobre- I militari del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Monza, al termine di un controllo ...Ragioneria territoriale dello Stato per le plurime violazioni...In fata 3.10.21, nella prima giornata di voto per le elezionidel Comune di Salerno, la Polizia Giudiziaria aveva appreso, dalla pagina - profilo Facebook di alcuni consiglieri di ...ADHR GROUP - Udine seleziona, per associazione di categoria, IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ISCRITTO/A ALLE LISTE COLLOCAMENTO MIRATO L.68. La risorsa si è occuperà di attività amministrative e di segre ...PALERMO – Cateno De Luca, sindaco di Messina, oltre ad amministrare la città peloritana ha una vena artistica e questo lo si era capito ampiamente. Adesso il primo cittadino della città dello stretto ...