Afghanistan, Biden: impegno G20 per lotta a terrorismo (Di martedì 12 ottobre 2021) I leader del G20 riuniti in videoconferenza sull'Afghanistan hanno ribadito il loro impegno nella lotta al terrorismo, compresa la minaccia costituita dall'Isis - K. Lo ha detto il presidente degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) I leader del G20 riuniti in videoconferenza sull'hanno ribadito il loronellaal, compresa la minaccia costituita dall'Isis - K. Lo ha detto il presidente degli ...

Advertising

prestia_fabio : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Biden: impegno G20 per lotta a terrorismo #Afghanistan - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Biden: impegno G20 per lotta a terrorismo #Afghanistan - MediasetTgcom24 : Afghanistan, Biden: impegno G20 per lotta a terrorismo #Afghanistan - aciapparoni : RT @rtl1025: ?? #Governo, #Draghi: “In #Afghanistan una catastrofe umanitaria”. Al #G20 straordinario #Biden c’è, #Putin no ?? di @aciappa… - V_Mannello : @tg2rai #Draghi, nel contesto mondiale, non conta un cazzo ! Figurati se, sullo #Afghanistan, può fare o dire qualc… -