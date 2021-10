Uno sciopero generale vecchio cent'anni (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buonasera, sono uno striscione steso in piazzale Lodi, a Milano, con la scritta: “11 ottobre sciopero generale contro precariato e sfruttamento”. Mentre garrisco sulla rotonda attorno a cui le macchine sfrecciano notandomi sì e no, mi accorgo di recare una data poco specifica; mi sforzo pertanto di indovinare che anno è. Allora, lo sciopero è uno strumento di fine Ottocento ma il primo sciopero generale in Italia risale al 1904, quindi sicuramente è più tardi, non credo di averlo inventato io adesso. Lo sciopero contro, anziché in favore di qualcosa, mi fa intuire che siamo in un tempo di contrazione economica, un’era povera di astiosa recriminazione più che di gioiosa rivendicazione. Inoltre l’astensione collettiva dal lavoro mi fa presagire che siamo ancora in un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buonasera, sono uno striscione steso in piazzale Lodi, a Milano, con la scritta: “11 ottobrecontro precariato e sfruttamento”. Mentre garrisco sulla rotonda attorno a cui le macchine sfrecciano notandomi sì e no, mi accorgo di recare una data poco specifica; mi sforzo pertanto di indovinare che anno è. Allora, loè uno strumento di fine Ottoo ma il primoin Italia risale al 1904, quindi sicuramente è più tardi, non credo di averlo inventato io adesso. Locontro, anziché in favore di qualcosa, mi fa intuire che siamo in un tempo di contrazione economica, un’era povera di astiosa recriminazione più che di gioiosa rivendicazione. Inoltre l’astensione collettiva dal lavoro mi fa presagire che siamo ancora in un ...

Advertising

AlexMelis2 : RT @ResPubl79983835: ??ITALIA???? ~ TRIESTE ~ Grande manifestazione contro i GREEN PASS che diventeranno obbligatori il 15 ottobre. I port… - frankponch72 : RT @ATHOMICAAQUILA1: ??ITALIA???? ~ TRIESTE ~ Grande manifestazione contro i GREEN PASS che diventeranno obbligatori il 15 ottobre. I port… - nshrf : RT @ResPubl79983835: ??ITALIA???? ~ TRIESTE ~ Grande manifestazione contro i GREEN PASS che diventeranno obbligatori il 15 ottobre. I port… - maurovanetti : @GiulioFichel @linettitudine @fantprecario Non sono così convinto che convocare uno sciopero per una questione che… - KRISKSB : @peppeprovenzano Guarda che c'è uno sciopero generale in atto, con un sacco di sinistri incazzati neri pure loro: h… -