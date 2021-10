Oggi sciopero generale, trasporti a rischio: orari e fasce di garanzia (Di lunedì 11 ottobre 2021) I sindacati di base hanno proclamato per Oggi (lunedì 11 ottobre) uno sciopero dei settori pubblici e privati di 24 ore in tutta Italia. L'agitazione riguarderà la scuola, gli uffici pubblici e i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 11 ottobre 2021) I sindacati di base hanno proclamato per(lunedì 11 ottobre) unodei settori pubblici e privati di 24 ore in tutta Italia. L'agitazione riguarderà la scuola, gli uffici pubblici e i ...

Advertising

wxndevlust : tra l'altro sto andando contro il mio destino come se niente fosse visto che oggi c'è sciopero quindi chissà se tornerò mai a casa - Onionchocolate : Seconda volta che lascio le cuffiette a casa e forse oggi c'è pure sciopero - onlyxbs : bg detto in parole povere oggi la mia classe ha deciso di fare sciopero e io dovevo andare interrogata se non fosse… - SMOKEWLIAM : buongiorno oggi va di merda sono stanca, mi sono svegliata prima di quanto mi dovrei svegliate per quel maledetto s… - ackrmwvn : oggi c'è sciopero dei mezzi non so se arriverà il bus ma speriamo di no -