Non è libertà rendere tutti meno liberi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dare il giusto peso alle parole . Ci dimentichiamo spesso di questa regola fondamentale. Il grido " libertà libertà " che da qualche mese a questa parte riecheggia nelle piazze "occupate" dai ...

Ultime Notizie dalla rete : Non libertà Le parole del nostro tempo ... dell'inglese, del danese e nemmeno del tedesco o del vicino svizzero, che ora, proprio per merito della loro "buona condotta", gustano tutti l'agognata e ritrovata libertà. "L'obbedienza non è più ...

Green pass, Speranza: 'Tampone ogni 72 ore? Per ora resta tutto così com'è' ...ha affermato che per il momento il green pass con tampone negativo continuerà a valere 48 ore e non ...faremo una valutazione di questo impianto ' e che il certificato verde ' è uno strumento di libertà ...

