Manuel Bortuzzo cerca di chiudere con Lulù: “Non mi rompere” ma lei insiste (Di lunedì 11 ottobre 2021) Di che cosa si parlerà nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda oggi? Ci auguriamo con tutto il cuore che si trovi il modo di far capire a Lulù Selassiè che è il caso di mollare Manuel Bortuzzo. Il giovane non ce la fa più e se fino a poche ore fa non era stato diretto con lei, e anche per questo si era beccato parecchie critiche, dopo aver visto le sceneggiate che la ragazza ha fatto a Sophie e non solo, ha deciso di essere più chiaro. Ha spiegato in tutte le lingue a Lulù che non è interessato alla conoscenza con lei, a una storia. E le ha anche detto che se l’avesse conosciuta prima di dargli quei baci ( che comunque per lui non hanno lo stesso valore che ha dato lei), non ci sarebbe stato un bel niente. Più chiari di così…Ma Lulù non ha proprio capito. Neppure di fronte a frasi come ” e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 ottobre 2021) Di che cosa si parlerà nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda oggi? Ci auguriamo con tutto il cuore che si trovi il modo di far capire aSelassiè che è il caso di mollare. Il giovane non ce la fa più e se fino a poche ore fa non era stato diretto con lei, e anche per questo si era beccato parecchie critiche, dopo aver visto le sceneggiate che la ragazza ha fatto a Sophie e non solo, ha deciso di essere più chiaro. Ha spiegato in tutte le lingue ache non è interessato alla conoscenza con lei, a una storia. E le ha anche detto che se l’avesse conosciuta prima di dargli quei baci ( che comunque per lui non hanno lo stesso valore che ha dato lei), non ci sarebbe stato un bel niente. Più chiari di così…Manon ha proprio capito. Neppure di fronte a frasi come ” e ...

Advertising

glooit : Al GF Vip, Manuel Bortuzzo a Lulù: “Non siamo fidanzati, ora non voglio niente” leggi su Gloo… - gioacchinobpb12 : L'inserto: Manuel Bortuzzo: addio a Lulù, nuovo flirt in Casa.... - zazoomblog : Lulù Selassié non accetta la fine del flirt con Manuel Bortuzzo che sbotta: “Non ti voglio più baciare” - #Selassié… - infoitcultura : Il migliore amico di Manuel Bortuzzo contro Lulù: “Gli sta rovinando il GF” - zazoomblog : Lulù Selassié non accetta la fine del flirt con Manuel Bortuzzo che sbotta: “Non ti voglio più baciare” -… -