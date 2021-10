Lupo e Nicolai dopo 10 anni si separano verso Parigi 2024 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si chiude con il quarto posto alle World Tour Finals di Cagliari la lunga e rigogliosa avventura vissuta insieme da Paolo Nicolai e Daniele Lupo. La coppia di punta del beach volley italiano, quella ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Si chiude con il quarto posto alle World Tour Finals di Cagliari la lunga e rigogliosa avventura vissuta insieme da Paoloe Daniele. La coppia di punta del beach volley italiano, quella ...

